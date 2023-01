/ Lesedauer: ca. 1min Unfall Bergsteiger im Wettersteingebirge tödlich verunglückt

Eine Schneeverwehung wurde ihm wahrscheinlich zum Verhängnis: Ein junger Bergsteiger stürzt am Wochenende in Bayern in den Tod.

© Angelika Warmuth/dpa Auf dem Weg Richtung Alpspitze im Wettersteingebirge stürzte ein junger Mann ins Höllental. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Von dpa