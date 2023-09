/ Lesedauer: ca. 2min Cuxhaven Bei Feuer an Bord und Schadstoffen auf See: Havariekommando

Wenn viele Menschen, wichtige Güter oder die Umwelt auf deutscher See in Gefahr sind, übernimmt das Havariekommando. Seit nunmehr zwei Jahrzehnten ist die Einrichtung für große Unglücke in Nord- und Ostsee zuständig.

© Sina Schuldt/dpa Ein Schild weist auf den Standort des Havariekommandos hin. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von dpa