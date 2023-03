/ Lesedauer: ca. 3min Verkehr Bahn sperrt in Osterferien wichtige Strecken

Wer in den Osterferien mit der Bahn fahren will, muss vor allem im Ruhrgebiet improvisieren. Die Bahn baut an ihrem Schienennetz. Das betrifft vor allem Reisende rund um Duisburg und Essen.

© Christoph Reichwein/dpa Die Bauarbeiten rund um Duisburg und Essen haben zu Ostern die größten Auswirkungen. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Von dpa