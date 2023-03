/ Lesedauer: ca. 2min Verkehr Bahn setzt wegen Gewalt gegen Beschäftigte auf Bodycams

Die Zahl der Übergriffe auf ihre Mitarbeiter steigt. Was die Bahn dagegen tun will. In der Schwarzwaldbahn läuft schon ein Test.

© Matthias Bein/dpa Ein Mitarbeiter der Blankenburger Firma Netco Professional Services GmbH prüft eine Bodycam. Foto: Matthias Bein/dpa

Von dpa