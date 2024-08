/ Lesedauer: ca. 1min Unfall Auto rutscht in Passanten - drei Schwerverletzte

Ein 18-Jähriger kommt mit dem Auto in Münster von der Straße ab und erwischt mehrere Passanten an einer Bushaltestelle. Sein Wagen fährt in ein Gebäude.

© Marijan Murat/dpa Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, drei davon schwer. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Von dpa