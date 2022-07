/ Lesedauer: ca. 2min Tödlicher Unfall Auto fährt in Menschengruppe: Ermittlungen gehen weiter

Ein 20-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Wagen in eine Menschengruppe am Fahrbahnrand gefahren. Dabei kam ein 36 Jahre alter Mann ums Leben. Verletzte gab es auch. Ihr Zustand ist kritisch.