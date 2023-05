/ Lesedauer: ca. 2min Texas Auto fährt in Menschengruppe in den USA - acht Tote

In der Stadt Brownsville an der Grenze zu Mexiko fährt ein Geländewagen in eine Gruppe von Menschen, die an einer Bushaltestelle warten. Es gibt mindestens acht Tote.

© Miguel Roberts/The Brownsville Herald via AP/dpa Strafverfolgungsbehörden untersuchen den Ttaort, nachdem der Fahrer eines Range Rover in eine Gruppe von Migranten gefahren ist. Foto: Miguel Roberts/The Brownsville Herald via AP/dpa

Von dpa