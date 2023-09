/ Lesedauer: ca. 2min Kurioses Australierin übt Einparken - Auto prallt auf Strand

In Panik in einem Auto das Gaspedal drücken, ist keine gute Idee. Einer Fahranfängerin in Sydney ist genau das passiert. Ihr Auto landete auf dem Dach - und mitten auf einem beliebten Strand.

© Rachel Chappell/North Shore Mums/dpa Ungewöhnlicher Anblick: Ein Auto liegt auf dem Dach am Strand von Balmoral Beach in Sydney. Foto: Rachel Chappell/North Shore Mums/dpa

