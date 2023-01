/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Aus Regensburg geflüchteter Mörder in Frankreich gefasst

Ein verurteilter Mörder flieht spektakulär aus dem Amtsgericht Regensburg. Polizisten nehmen ihn einige Tage später in Frankreich fest. Was ist geschehen? Antworten will die Polizei nun geben.

© Armin Weigel/dpa Ein in Regensburg entflohener Häftling ist Fahndern in Frankreich nahe der deutschen Grenze ins Netz gegangen. Foto: Armin Weigel/dpa

Von dpa