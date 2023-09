/ Lesedauer: ca. 5min Gesundheit Aufklärung vor dem Internet: Deutsche Aidshilfe wird 40

Vor 40 Jahren wurde einer Gruppe Menschen klar: Aids, das wird jetzt richtig schlimm. Sie hoben in Berlin die Deutsche Aidshilfe aus der Taufe. Was bis heute erreicht ist - und was nicht.

© picture alliance / dpa Die Rote Schleife als Symbol der Solidarität mit Betroffenen gibt es seit 1991, erdacht von einer Künstlergruppe in New York. Foto: picture alliance / dpa

Von Gisela Gross, dpa