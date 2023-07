/ Lesedauer: ca. 2min Brauchtum Aufbau für das Oktoberfest beginnt

O’zapft is - noch lange nicht. Doch bereits jetzt starten die Vorbereitungen für das weltweit bekannte Volksfest in München. Schon das ist eine Tradition in sich.

© Sven Hoppe/dpa Bauteile von einem Bierzelt stehen auf der Theresienwiese bereit. Foto: Sven Hoppe/dpa

Von dpa