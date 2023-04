/ Lesedauer: ca. 4min Sondengänger Auf Schatzsuche am Strand - Trend zum „Sondeln“ in New York

In New York schweift der Blick wegen der Wolkenkratzer oft erst einmal nach oben. Doch auch im Boden steckt Geschichte. Wer sie finden will, braucht das richtige Equipment - und viel Geduld.

© Luzia Geier/dpa George Pessard mit einem Metalldetektor, Gummistiefeln, einem Sieb und zwei Plastikbehältern am Strand von Coney Island. Foto: Luzia Geier/dpa

Von Luzia Geier, dpa