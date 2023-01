/ Lesedauer: ca. 2min Wetter Auch das neue Jahr startet ungewöhnlich warm

Temperaturrekorde an Silvester in Deutschland. Und auch im Neuen Jahr ist der Winter nicht in Sicht.

© Philipp von Ditfurth/dpa An Silvester gab es frühlingshafte 18 Grad in Freiburg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Von dpa