/ Lesedauer: ca. 3min Drogenkriminalität Argentinien: Messis Heimatstadt Rosario versinkt in Gewalt

Die Stadt am Fluss Paraná steht für den Reichtum des Landes: Von hier werden Soja, Mais und Rinderhälften in die ganze Welt verschickt. In den Außenbezirken aber regieren die Gangs.

© Rodrigo Abd/AP/dpa Nach der jüngsten Welle der Gewalt in Rosario hat die argentinische Regierung eine Sicherheitsoffensive eingeleitet. Am Mittwoch trafen 300 zusätzliche Bundespolizisten ein. Foto: Rodrigo Abd/AP/dpa

Von Denis Düttmann, dpa