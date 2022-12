/ Lesedauer: ca. 4min Podcast Angela Merkel und die Morde im „Ring“

Seit Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, hat sie mehr Zeit für ihre Hobbys. Eines davon ist die Oper. In einem Krimi-Podcast spricht sie über die Morde in Wagners „Ring“ und Nickerchen in der „Walküre“.

© SWR/dpa Angela Merkel ist in drei Sonderausgaben des SWR-Krimi-Podcasts „Sprechen wir über Mord?!“ zu Gast. Foto: SWR/dpa

Von Britta Schultejans, dpa