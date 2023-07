/ Lesedauer: ca. 2min Prozesse Amokläufer von Kopenhagen: Berufung gegen Gerichtsurteil

Bei seinem Amoklauf in einer großen Shopping-Mall in Kopenhagen tötet er drei Menschen. Der Däne gesteht seine Tat - und wird verurteilt. Doch die vorgesehene Unterbringung will er nicht akzeptieren.

© Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa Ersthelfer arbeiten und ermitteln im Field’s Einkaufszentrum in Kopenhagen nach dem tödlichen Amoklauf eines Dänen. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa

Von dpa