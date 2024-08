/ Lesedauer: ca. 2min Menschen und Natur Als Vogelwartin im Wattenmeer allein unter Vögeln

In Nord- und Ostsee gibt es einige Inseln, die der Natur überlassen sind. Nur Vogelwarte leben hier in der Saison. Eine von ihnen ist Nele Waltering (28), die aus Aachen kommt und in Rostock studiert.

© Christian Charisius/dpa Nele Waltering, Vogelwartin des Vereins Jordsand auf Norderoog, steht auf dem Anleger der Hallig Norderoog. Die Vogelwartin lebt monatelang alleine auf der 9 Hektar großen Hallig im Wattenmeer. Foto: Christian Charisius/dpa

Von dpa