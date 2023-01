/ Lesedauer: ca. 2min The Yes Men Aktionsbündnis kritisiert Adidas auf inszenierter Modenschau

Es sah nach einer Show im Rahmen der Berliner Fashion Week aus. Aber hinter den Einladungen steckte das New Yorker Aktionsbündnis The Yes Men - mit einem ganz besonderen Anliegen.

© Gerald Matzka/dpa Ein Aktivist bei einer als Adidas-Show getarnten Performance auf dem Catwalk. Foto: Gerald Matzka/dpa

Von dpa