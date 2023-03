/ Lesedauer: ca. 2min Wetter Achterbahnfahrt der Temperaturen am Wochenende

Die Spanne reicht von knapp über Null Grad im Norden bis zu knapp 20 Grad in Südbaden. Der nächste Kalteinbruch in Deutschland ist dann auch schon in Sicht.

© Jens Büttner/dpa Der verschneite Schlossgarten vor dem Schweriner Schloss. Foto: Jens Büttner/dpa

Von dpa