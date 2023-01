/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Acht Tote mit Schusswunden im US-Bundesstaat Utah gefunden

Acht Mitglieder einer Familie wurden in einem Wohnaus in den USA tot aufgefunden. Was genau passiert und wann es zu der Tat gekommen ist, bleibt aber derzeit unklar.

© Ben B. Braun/The Deseret News/AP/dpa Ein Beamter der Strafverfolgungsbehörden vor dem Eingang eines Hauses in Utah, in dem acht Menschen tot aufgefunden worden sind. Foto: Ben B. Braun/The Deseret News/AP/dpa

Von dpa