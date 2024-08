/ Lesedauer: ca. 2min Filmlegende Abschied von Alain Delon in aller Stille

Alain Delon wollte in kleinem Kreis beerdigt werden. Nun wird er auf seinem Anwesen in Zentralfrankreich im Beisein von seinen Kindern am Samstag bestattet. Rund 40 Trauergäste werden erwartet.

© Guillaume Souvant/AFP/dpa Alain Delon soll nun am Samstag bestattet werden. (Archivfoto) Foto: Guillaume Souvant/AFP/dpa

Von dpa