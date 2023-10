/ Lesedauer: ca. 2min Verkehr A7 voll gesperrt: Bauarbeiten in Hamburg

Seit Freitagabend ist die A7 in Hamburg erneut voll gesperrt. Auch der Elbtunnel ist betroffen. Wer am Wochenende in den Herbsturlaub fährt, muss sich auf Verzögerungen einstellen.

© Marcus Brandt/dpa/Symbolbild Ein Verkehrsschild weist auf Bauarbeiten an einer Autobahn hin. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Von dpa