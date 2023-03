/ Lesedauer: ca. 2min Gegen die Sucht 70 Jahre Anonyme Alkoholiker in Deutschland

Jährlich sterben in Deutschland rund 75.000 Menschen an Alkoholmissbrauch. Die Anomymen Alkoholiker bieten Auswege aus der Sucht an.

© Christoph Soeder/dpa Ein Chip als Zeichen, dass ein Anonymer Alkoholiker drei Jahre trocken ist. Foto: Christoph Soeder/dpa

Von dpa