/ Lesedauer: ca. 2min Wetter 50 Grad in der Sonne: Hitzewelle hat Thailand im Griff

Es ist heiß in Thailand, und das so richtig: Die Menschen schwitzen selbst im Schatten noch bei fast 40 Grad. Besonders alte und kranke Menschen sollen sich deshalb in Innenräumen aufhalten.

© Carola Frentzen/dpa Menschen kühlen sich im Schatten einer Bushaltestelle in Bangkok ab. Foto: Carola Frentzen/dpa

Von dpa