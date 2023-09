/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität 42-Jähriger verletzt Frau schwer mit einem Messer

In Sulingen sticht ein Mann am Mittwoch mit einem Messer auf eine Frau ein. Im benachbarten Barenburg wurde am Sonntag eine Jugendliche tot gefunden. Gibt es einen Zusammenhang? Die Polizei ermittelt.

© Lino Mirgeler/dpa Die Polizei ermittelt im Fall einer niedergestochenen Frau in Sulingen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Von dpa