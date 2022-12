/ Lesedauer: ca. 2min USA 36 Verletzte durch Turbulenzen bei Flug nach Honolulu

Schreck in 11.000 Metern Höhe: Ein Flug mit mehr als 200 Passagieren an Bord wird in den USA durch Turbulenzen durchgerüttelt. Dutzende Menschen verletzen sich.

© Audrey Mcavoy/AP/dpa Einige Patienten wurden in das Queen’s Medical Center in Honolulu eingeliefert. Foto: Audrey Mcavoy/AP/dpa

Von dpa