/ Lesedauer: ca. 1min Unfälle 31 Tote durch Gasexplosion in Restaurant in Nordwestchina

Am Vorabend des Drachenbootfests kommt es in Yinchuan in Nordwestchina zu einer Katastrophe mit vielen Toten. Ursache der Explosion war vermutlich ein Gasleck.

© Wang Peng/Xinhua/AP/dpa Feuerwehrleute am Ort einer Explosion in einem Restaurant in der nordwestchinesischen autonomen Region Ningxia Hui. Foto: Wang Peng/Xinhua/AP/dpa

Von dpa