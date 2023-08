/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität 23-jährige Vermisste aus NRW tot gefunden

Eine junge Frau wird in Siegen als vermisst gemeldet und mit großem Einsatz gesucht. Am selben Tag findet ein Bauer mehr als 200 Kilometer entfernt in Emmerich eine Frauenleiche.

© Christoph Reichwein/dpa Ein Bauer hat die Vermisste an einem Feldweg in der Nähe der Autobahn 3 in Emmerich tot gefunden. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Von dpa