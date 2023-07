/ Lesedauer: ca. 3min Unfälle 17-Jährige stürzt bei Abiturfeier durch Kuppel und stirbt

Geplant war eine ausgelassene Party nach dem Abitur von Hunderten Schülern eines Gymnasiums in Berlin-Pankow. Die Feier startete in Räumen eines großen Hotels in Neukölln - und endete tragisch.

© Christophe Gateau/dpa Eine 17-Jährige ist in der Nacht bei einer Abifeier durch eine Lichtkuppel aus Kunststoff gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Foto: Christophe Gateau/dpa

