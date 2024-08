/ Lesedauer: ca. 2min In Delmenhorst 15-Jähriger will erneut einen Linienbus fahren

Ein 15-Jähriger gibt sich in einem Linienbus in Delmenhorst als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aus und will das Steuer übernehmen. Der Plan scheitert jedoch.

© Robert Michael/dpa Ein 15-Jähriger hat erneut versucht, einen Linienbus zu fahren. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Von dpa