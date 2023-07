/ Lesedauer: ca. 2min Schifffahrt 100. Geburtstag: Helgoland erinnert an Reeder Cassen Eils

100 Jahre wäre Reeder-Urgestein Cassen Eils am 4. Juli geworden. Helgoland will mit einem besonderen Abend an den Kapitän erinnern, der 2010 in Cuxhaven starb. Denn er hatte für die Insel eine besondere Bedeutung.

© picture alliance / dpa Kapitän Cassen Eils steht auf der Brücke des Fahrgastschiffes „MS Atlantis“. Foto: picture alliance / dpa

Von dpa