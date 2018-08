Zug erfasst 59-jährigen Arbeiter in Osnabrück

Osnabrück Ein 59-jähriger Arbeiter wurde am Montag gegen 13.30 Uhr im Hauptbahnhof Osnabrück von einem Intercity-Zug erfasst und schwer verletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Nach jetzigem Sachstand ist von einem Unfall auszugehen, heißt es in einer Mitteilung.

Der schwer verletzte Mann wurde in stabilem Zustand in eine Klinik transportiert. Für die Rettungs-und Einsatzmaßnahmen musste die Bahnstrecke in Richtung Norden gesperrt werden.