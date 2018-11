Empfehlung - Zu erfolgreich: Schulkiosk in Melle muss schließen

Melle „Wer hat ein Herz, um unseren Kiosk weiterzuführen, damit unsere Schüler mittags und in den Pausen gut versorgt sind?“, fragt Sandra Apeler verzweifelt, nachdem der Kioskverkauf nach den Herbstferien eingestellt wurde. Seither gibt es an der Fredemann-Oberschule keine Snackausgabe mehr: „Ich kann im Moment nur an die Schüler appellieren, genügend Brote und Obst von zu Hause mitzubringen, um über den Tag zu kommen“, schildert die Schulleiterin.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/zu-erfolgreich-schulkiosk-in-melle-muss-schliessen-263954.html