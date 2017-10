Zollfahnder entdecken 2,3 Millionen Schmuggel-Zigaretten

gn Osnabrück. Einer Spedition im Landkreis Osnabrück fiel am 28. September bei der Anlieferung ein polnisches Gespann auf. Wie der Zoll am Freitag mitteilte, stand der Lastwagen zuerst, der zur Umladung nach Großbritannien kommen sollte, lange auf der Straße herum, bevor er schlussendlich doch auf den Hof der Spedition fuhr. „Dann benahmen sich die beiden sehr nervösen Fahrer so dreist und wollten sofort entladen werden, wie die Spediteure es noch nicht erlebt hatten“, sagte eine Zollsprecherin.

Das Verhalten fand der Transporteur so ungewöhnlich, dass er daraufhin das Zollfahndungsamt Essen informierte, das umgehend eine Kontrolle des verdächtigen Lastwagens durchführte. Der Spediteur hatte den richtigen Riecher. Versteckt in einer Teilsendung – deklariert als Möbel – fanden die Zollfahnder rund 840 Kilogramm unversteuerten und unverzollten Rauchtabak der Marke „Amber Leaf“. Die Schmuggelware war in den geladenen Tischplatten eingearbeitet.

Zigaretten steckten in Attrappen

Doch damit nicht genug. Jetzt nahmen die Zöllner auch die weiteren Packstücke auf dem Laster genau unter die Lupe. Mit Spürsinn und Hartnäckigkeit inspizierten sie die geladenen Solar-Heizkessel und stellten fest, dass es sich um nicht funktionsfähige Attrappen handelte. Nur durch das Aufbrechen der Unterböden konnten die 2,3 Millionen Stück illegaler Zigaretten der Marke „Fest“ gefunden und sichergestellt werden.

Die beiden polnischen Lastwagenfahrer wurden vorläufig festgenommen, sind inzwischen aber wieder auf freiem Fuß. Der Steuerschaden beläuft sich auf über 500.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

In Attrappen von Solar-Heizkesseln waren die Zigaretten versteckt. Foto: Zoll