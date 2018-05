Empfehlung - Zoll kämpft weiter mit Personalnot

Osnabrück. Laut Zollgewerkschaft BDZ liegt die Unterdeckung bei den Zollämtern im Schnitt bundesweit nur bei neun Prozent. Der Vorsitzende des für unsere Region zuständigen BDZ-Zollgewerkschaftsbezirks Hannover, Olaf Wietschorke, kritisiert: „Mit 15 Prozent unbesetzten Dienstposten ist das Hauptzollamt Osnabrück an der Leistungsgrenze angelangt.“ Manche Abteilungen seien schon mit zehn Prozent unbesetzten Stellen am Limit. „Auf absehbare Zeit gibt es keine Aussicht auf Besserung“, kündigte Wietschorke an. „Sehr viele Mitarbeiter gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Wenn es gut läuft, schaffen wir es, den Personalbestand zu halten.“ Es fehlten aber die Rahmenbedingungen, um darüber hinaus noch zusätzliches Personal aufzubauen. In den kommenden Jahren werde der Personalbedarf durch das neue Maut-Gesetz und den Brexit sogar noch größer. „Wir brauchen dringend zusätzliche Ausbildungskapazitäten“, forderte Wietschorke. „Unsere Ausbildungsstellen sind absolut am Limit. Wir können nicht mehr Zollbeamte ausbilden.“ Deshalb sei es „schön und gut“, wenn der Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nun ankündige, mehrere Hundert neue Stellen zu schaffen, das Entscheidende sei aber auch, die Ausbildungszentren darauf auszulegen. „Da besteht dringender Handlungsbedarf“, stellte Gewerkschafter Wietschorke fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/zoll-kaempft-weiter-mit-personalnot-235193.html