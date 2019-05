Yoga im Zoo Osnabrück: Ein Abend mit Affe, Kranich und Co.

Wer denkt, Yoga werde nur in geschlossenen Räumen praktiziert, der irrt. In Osnabrück haben Interessierte die Gelegenheit, ihre Übungen in der Gesellschaft von Tieren zu absolvieren. Möglich wird dies bei einem speziellen Angebot des Zoos.