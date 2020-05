Wietmarscherin wird Pflegedirektorin an Osnabrücker Hospital

Osnabrück Die Wietmarscherin Susanne Karrer freut sich auf die neue Aufgabe am MHO und eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen. Gemeinsam mit ihnen möchte sie die Pflege weiterentwickeln. Sie löst Christina Sterk ab, die an ein Krankenhaus in ihrer süddeutschen Heimat wechselte. Susanne Karrer war zuletzt sieben Jahre lang als Pflegedirektorin im Evangelischen Krankenhaus Bielefeld am Standort Bethel sowie zuvor als stellvertretende Pflegedirektorin am St. Bonifatius-Hospital in Lingen tätig. Zurzeit steht sie berufsbegleitend an der Hamburger Fernhochschule vor dem Abschluss eines Studiums zum Pflegemanagement. Gebürtig stammt Karrer gebürtig aus Damme, wo sie am dortigen Krankenhaus St. Elisabeth von 1984 bis 1987 ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte. Sie ist verheiratet und hat einen 21-jährigen Sohn. Krankenhausdirektor Johannes Düvel begrüßte die neue Pflegedirektorin mit den Worten: „Wir freuen uns über Ihren Wechsel zum MHO und wünschen Ihnen alles Gute.“