Wettbewerb für Osnabrücker Justizzentrum entschieden

Klare Linien und Funktionalität: So soll das Justizzentrum am Neumarkt in Osnabrück aussehen. Den Architektenwettbewerb entschied das Berliner Büro léonwohlhage für sich. Für 30 Millionen Euro wird das Gefängnis abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.