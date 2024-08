/ Lesedauer: ca. 3min Blick in die Herstellung Weltklasse Gelatiere aus Osnabrück verrät, wie er Eis produziert

Was macht ein richtig gutes Eis aus? Wie wird es hergestellt? Giovanni Talo vom Café & Gelateria Puzzles in der Osnabrücker Innenstadt muss es wissen, er steht in der Endrunde der besten Eismacher der Welt. Für eine Fotoreportage hat Talo ein Haselnusseis produziert.

Giovanni verlässt sich auf sein Gehör, um zu erkennen, ob das Eis die richtige Temperatur und Konsistenz erreicht hat. Foto: Havergo

Von André Havergo