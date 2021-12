Natürlich bekommen auch die Tiere im Osnabrücker Zoo an Heiligabend Weihnachtsgeschenke: Dieser Luchs hat entdeckt, dass sich in dem liebevoll verpackten Päckchen ein schmackhafter Inhalt verbirgt. Bei der „tierischen Bescherung“ dürfen in diesem Jahr drei Familien mithelfen, die Futtergeschenke für die Tiere zu packen. Foto: Zoo Osnabrück