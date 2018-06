Empfehlung - Mehr Platz für große Autos im Parkhaus Ledenhof in Osnabrück

Osnabrück Im dritten Untergeschoss der Ledenhof-Garage in Osnabrück sind aus 44 Standard-Stellplätzen 30 extrabreite Parkbuchten entstanden. Sie sind mit 3,30 Metern einen Meter breiter als die alten. Die niedersächsische Garagenverordnung schreibt 2,30 Meter als Mindestbreite für einen Stellplatz vor. Und an dieser Vorgabe hat sich seit vielen Jahren nichts geändert, obwohl die Autos immer größer geworden sind. Der Anteil der Geländewagen, Mini-Vans und SUV am Gesamtverkehr liegt nach Angaben der Autobranche inzwischen bei zehn Prozent. Der Trend hält an: Ein Fünftel der neu zugelassenen Autos gehört zur Gattung der Geländewagen oder SUV.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/web-artikel-238863.html