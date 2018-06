„Hot Pants“ zu heiß für Schulleiterin in Melle

Bei hochsommerlichen Temperaturen schmeißen sich die meisten Schüler in möglichst luftige Klamotten, damit das Schwitzen im Klassenzimmer nicht unangenehm wird. Doch genau daran stößt sich jetzt die neue Schulleiterin an der IGS in Melle.