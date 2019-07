Wasser knapp: Osnabrück ruft „Phase 2“ der Trockenheit aus

Nachdem es in den vergangenen zwei Wochen kaum regnete und die Temperaturen die 30-Grad-Marke in der vergangenen Woche mehrfach überschritten, hat sich die Lage in dem Landkreis verschärft. Jetzt sind Großverbraucher aufgefordert, sich einzuschränken.