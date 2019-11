Vollsperrungen auf der A 1 bei Osnabrück am Wochenende

Osnabrück Voll gesperrt wird die A1 zwischen dem Lotter Kreuz und der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen in der Nacht von Freitag, 15., auf Samstag, 16. November. Grund für die Sperrung sind nach Angaben der Straßen.NRW-Regionalniederlassung Münsterland notwendige Reparaturarbeiten im Baustellenbereich der Dütebrücke. Hierzu wird die Fahrbahn in Richtung Dortmund am Freitag ab 21 Uhr voll gesperrt, ab 23 Uhr ist auch in Fahrtrichtung Bremen kein Durchkommen mehr. Voraussichtlich für den Verkehr wider freigegeben werden soll die A 1 in diesen Bereichen ab Samstag, 9 Uhr. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinflussen, werden die Reparaturarbeiten nachts vorgenommen.