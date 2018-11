Vier Tage alten Jungen getötet: Vater nun vor Gericht

Osnabrück Ein jetzt 25 Jahre alter Mann aus Osnabrück muss sich ab Mittwoch vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Er soll im Mai seinen vier Tage alten Sohn erschlagen haben. Zunächst hatte der Vater der Polizei erzählt, der Säugling sei von einem Hund gebissen worden.

In einer Pressemitteilung des Landgerichts heißt es: „Am 15. Mai soll sich der Angeklagte mit seiner Lebensgefährtin und dem am 11. Mai 2018 geborenen Sohn in der gemeinsamen Wohnung in Osnabrück befunden haben. Mutter und Kind sollen zuvor am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen worden sein.“

Während die Mutter im Schlafzimmer gewesen sei, soll der Angeklagte den Säugling im Badezimmer gewaschen haben. „Als dieser dabei nicht stillgehalten habe, soll der Angeklagte ihm mehrfach mit der Hand und äußerster Kraft beidseitig gegen den Kopf geschlagen haben. Dabei soll er billigend in Kauf genommen haben, dass sein Sohn infolge der Verletzungen versterben könnte“, schreibt eine Sprecherin des Landgerichtes weiter.

Danach soll er ihn in ein Handtuch gewickelt und sich mit seinem Kind auf das Sofa gelegt haben, wobei der Säugling bereits zunehmend leblos gewesen sein soll. Die hinzukommende Mutter soll davon ausgegangen sein, dass das Baby schlafe. „Eine bläuliche Stelle am Kopf des Kindes soll der Angeklagte dadurch erklärt haben, dass einer der in der Wohnung lebenden Hunde das Kind am Kopf getroffen habe“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nachdem die Mutter kurzzeitig des Haus verlassen habe, soll der Säugling kaum noch geatmet haben, auch soll sich Blut in der Mundhöhle befunden haben. „Als der Angeklagte daraufhin das Blut mit seinem Finger habe entfernen wollen, soll er seinem Sohn damit eine weitere stark blutende Wunde zugefügt haben“, führte die Sprecherin weiter aus. „Nachdem der Angeklagte dies bemerkt habe, soll er den Säugling geschüttelt haben, um ihn wieder zu Bewusstsein zu bringen.“

Nach Rückkehr der Mutter soll das Kind nicht mehr bei Bewusstsein gewesen sein und kaum noch Lebenszeichen von sich gegeben haben. Nach Verständigung des Notarztes soll der Junge in das Christliche Kinderhospital in Osnabrück verbracht worden sein, wo er schließlich am 22. Mai infolge der erlittenen Verletzungen verstorben sein soll.

Am ersten Verhandlungstag soll zunächst die Anklageschrift verlesen werden. Sodann wird der Angeklagte Gelegenheit haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern.