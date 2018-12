Empfehlung - Verwirrter Mann springt auf fahrenden Güterzug in Osnabrück

Osnabrück Ein 56-jähriger Mann ist am Montagabend gegen 19.27 Uhr im Hauptbahnhof Osnabrück auf einen langsam durchfahrenden Güterzug aufgesprungen. Er fuhr bis Melle mit. Die Bundespolizei erhielt den Notruf. „Sobald über den Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn der betreffende Zug ermittelt war, wurde Verbindung zu dem Triebfahrzeugführer aufgenommen und ein Zwangshalt für den Güterzug angeordnet. Der Zug stoppte daraufhin außerplanmäßig im Bahnhof Melle", heißt es in einer Pressemitteilung. Von dort flüchtete der 56-jährige Mann. Laut Bericht der Bundespolizei sprang er von dem stehenden Güterzug und stieg noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte in einen anderen Zug, der zurück nach Osnabrück fuhr. Auch dort verweilte der Mann nicht lange. „Um offenbar der Fahrscheinkontrolle der Zugbegleiterin zu entgehen, verließ der 56-Jährige bereits beim Zughalt in Westerhausen wieder fluchtartig den Zug", schreibt die Bundespolizei. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Mann später in der Nähe des Bahnhofes in Gewahrsam nehmen. „Der leicht alkoholisierte 56-Jährige machte einen insgesamt verwirrten Eindruck auf die Bundespolizisten und wurde zur medizinischen Behandlung in eine Osnabrücker Klinik gebracht", berichtet die Behörde.