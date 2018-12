Empfehlung - Uwe Goebel folgt auf Martin Schlichter als IHK-Präsident

Osnabrück „In meinem neuen Ehrenamt möchte ich dazu beitragen, dass die Unternehmen in unserem Wirtschaftsraum weiterhin an einem hervorragenden Standort arbeiten können“, sagte Goebel nach der Wahl. Dazu sollen im kommenden Jahr in den IHK-Gremien regionalpolitische Positionen erarbeitet und von der Vollversammlung beschlossen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/uwe-goebel-folgt-auf-martin-schlichter-als-ihk-praesident-269965.html