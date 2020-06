Fühlen sich in Osnabrück auch während der Corona-Pandemie wohl: die US-amerikanischen Studierenden Katelyn Kuester (von links), Nicky Zou, Sandra Markovic, Brice Miller und Derek Beauchamp. Sie erzählten jüngst an der Hochschule in Osnabrück wie sie die Proteste um die Tötung von George Floyd erleben und welche Folgen die Corona-Krise für den Austausch hat. Foto: David Ebener