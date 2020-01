Empfehlung - Ursache für Tod von Schimpansenmännchen „Tatu“ steht fest

Osnabrück Wie der Zoo Basel am Montag erklärte, ist der Leichnam von Schimpansenmännchen „Tatu" in der Tierpathologie der Universität Bern untersucht worden. Nun steht fest: „Tatu" starb an einem Schock infolge des Blutverlusts, den er bei dem Angriff erlitt.