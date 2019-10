Uni Osnabrück legt neues Programm für Wissenschaftler auf

Den Uni-Abschluss in der Tasche, und nun? Wer als Wissenschaftler Karriere machen will, hat an der Universität Osnabrück künftig besonders gute Chancen. Bis zum Jahr 2032 sollen dort insgesamt 19 sogenannte Tenure-Track-Professuren eingerichtet werden.